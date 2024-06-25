Fransa-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu son maçında Fransa ve Polonya karşı karşıya gelecek. 0 puanla turnuvadan elenen Polonya, Fransa ile formalite maçına çıkacak. Peki, Fransa-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FRANSA-POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu üçüncü maçında bu akşam Fransa ile Polonya karşılaşacak.
BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ
Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:
Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Dembele, Kante, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Thuram
Polonya: Skorupski, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Slisz, Romanczuk, Zielinski, Zalewski, Urbanski, Lewandowski
FRANSA 42 YILDIR POLONYA'YA KAYBETMİYOR
Fransa ile Polonya, tarihlerinde 18. kez karşı karşıya gelecek.
Geride kalan 17 maçta Fransa 9, Polonya 3 kez kazandı. Aralarındaki 5 müsabaka ise beraberlikle bitti.
Bu maçlarda "Horozlar" 30, Polonya ise 17 gol attı.
Rakibine 42 yıldır kaybetmeyen Fransa, son 8 maçta rakibine yenilmezken, bu süreçte 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Polonya, son galibiyetini 1982 Dünya Kupası üçüncülük maçında 3-2'lik sonuçla elde etti.
FRANSA'YA BERABERLİK YETECEK
Gruptaki son maçına 4 puanla çıkan Fransa'ya Polonya karşısında alacağı 1 puan son 16 turuna yükselmesi için yeterli olacak.
İlk maçta Avusturya'yı 1-0 yenen, ikinci karşılaşmada ise Hollanda ile 0-0 berabere kalan Fransa, grupta 4 puan ile aynı puana ve averaja sahip Hollanda'dan 1 gol az attığı için ikinci sırada yer alıyor.
Grubun diğer maçında ise Hollanda ile Avusturya karşı karşıya gelecek. eğer Hollanda da kazanırsa Fransa'ya grup liderliği için "Portakallar"dan en az 2 gol daha farklı bir galibiyet elde etmesi gerekecek. Fransa, Hollanda'dan 1 gol daha fazla farkla kazanırsa, puan ve averaj eşitliği olacak ve ilk iki basamağı sırasıyla averaj, atılan gol ve kartlar belirleyecek.
Son maçlar öncesinde Polonya'nın ise gruptan çıkma şansı bulunmuyor. Üç puanlı Avusturya'ya 3-1 mağlup olan Polonya, ikili averajda rakibinin gerisinde bulunduğu için son sırada Avrupa Şampiyonası'na veda etti.
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