Fransa, Portekiz ve Belçika, Euro 2024 biletini kaptı

Avrupa Şampiyonası eleme maçlarına tüm hızıyla devam edilirken 3 grupta toplam 7 karşılaşma oynandı. Oynanan maçlarından ardından B Grubu'nda ilk sırada yer alan Fransa, F Grubu'nda zirvedeki Belçika ve J Grubu'nda lider durumda bulunan Portekiz, EURO 2024'e gitmeyi garantiledi.



B Grubu'nda Fransa deplasmanda Hollanda'yı 2-1 yendi. Fransa'nın gollerini 7 ve 53'te Kylian Mbappe kaydetti. Hollanda'nın tek golü ise 83'te Hartman'dan geldi.



Fransa bu sonuçla oynadığı 6 maçı da kazanarak puanını 18 yaptı. Fransa en yakın rakibi Yunanistan'a 6 puan fark attı. Grupta 2. yenilgisini yaşayan Hollanda ise 9 puanda kaldı.



BELÇİKA DEPLASMANDA KAZANDI



F Grubu'nda ise Belçika, Avusturya'ya konuk oldu.



Kırmızı Şeytanlar, mücadeleyi Lukebakio (2) ve Romelu Lukaku'nun golleriyle 3-2 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini 72'de Laimer, 84'te penaltıdan Sabitzer kaydetti.



Belçika bu sonuçla puanını 16 yaptı ve Euro 2024 finallerine katılmayı garantiledi. Avusturya ise 13 puanda kaldı.



RONALDO ŞOV YAPTI



J Grubu'nda lider Portekiz, Slovakya'yı konuk etti.



Ev sahibi takım 18'de Gonçalo Ramos ile öne geçti. Ronaldo, 29'da penaltıdan farkı 2'ye çıkardı. Konuk takım 80'de Lobotka ile farkı 1'e indirse de Ronaldo 3 dakika sonra skoru tayin eden golü kaydetti.



Gruptaki 7 maçını da kazanan Portekiz puanını 21 yaptı ve Euro 2024 finallerine katılmayı garantileyen ülkelerden biri oldu. Slovakya ise 13 puanda kaldı.



Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda 202. resmi maçında 125. golünü kaydetti ve milli takımlarda en çok gol atan futbolcu rekorunu geliştirdi.