Fransa, Senegal'i 3-1 mağlup etti. Mbappe rekoru ele geçirdi

Dünya Kupası finaline de ev sahipliği yapacak ABD'deki New York New Jersey Stadı'nda oynanan karşılaşmada, 2018 şampiyonu ve 2022 finalisti Fransa , Senegal ile karşı karşıya geldi.

Taraftarlar, takımlarının gol yollarında etkisiz kalması nedeniyle maçın ilk 20 dakikanın ardından Meksika dalgası yapmaya başladı.

Fransa, 66. dakikada 1-0 öne geçti. Olise'nin defansın arasına pasında topla buluşan Mbappe, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Etkili ataklarını sürdüren Fransa, 82. dakikada farkı ikiye çıkardı. Rabiot'un savunma arkasına pasında topla buluşan Barcola, dibine girerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı, kaleci Mendy'nin üstünden filelerle buluşturdu.

Senegal, maçın uzatma bölümünde farkı bire indirdi. Ndiaye'nin pasıyla ceza sahasına giren Mbaye, 90+5'te sağ ayağıyla uzak köşeye vurdu ve Maignan'ın çıkaramadığı top ağlara gitti: 2-1.

Mbaye'nin golünden sonraki santranın ardından Mbappe, 90+6'da ceza sahası dışından sert bir şutla ağları havalandırdı: 3-1.

Fransa, maçtan 3-1 galip ayrıldı.

MBAPPE UNVANI ELİNE GEÇİRDİ

Mbappe, maçta attığı 2 golle dünya kupalarında 14. golünü kaydetti.

Fransız futbolcu, milli takımı tarihinin en golcü oyuncusu Olivier Giroud'yu geride bırakarak 58 gole ulaştı.

Fransa'da 2018'deki son dünya şampiyonluğunun mimarlarından Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante, maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Senegal'de ise Galatasaray'da oynayan Ismail Jakobs ve Samsunspor'dan Cherif Ndiaye, maça yedek başladı.

I Grubu'nda Fransa ve Senegal ile Norveç ve Irak yer alıyor.

2018 ŞAMPİYONU VE 2022 FİNALİSTİ DAVORİLER ARASINDA

2018 şampiyonu ve 2022 finalisti Fransa, otoriteler tarafından 2026 Dünya Kupası'nın da favorilerinden gösteriliyor.

Fransa, FIFA dünya sıralamasında 2'nci, Senegal 16. sırada yer alıyor.