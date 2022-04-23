Fransa'da şampiyon Paris Saint Germain

Ligue 1'in 34. haftasında lider Paris Saint Germain, Parc des Princes'te Lens'i ağırladı.



İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlanırken Paris Saint Germain, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin 68. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.



Sezon başında Barcelona'dan Paris Saint Germain'e katılan Messi, bu sezon çıktığı 30. maçta 9. golünü kaydetti. Arjantinli yıldız, ligde daha önce Nantes, Lille ve Lorient ağlarını havalandırmıştı.



Maçın son dakikalarına PSG'nin 1-0'lık üstünlüğüyle girilirken Lens, 88. dakikada beraberlik golünü kaydetti. Lens'in golü, Corentin Jean'dan geldi.



Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı mücadele, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Bu sonucun ardında Paris Saint Germain, ligin bitimine 4 hafta kala en yakın rakibi Marsilya ile puan farkını 16'ya çıkarttı ve şampiyonluğunu ilan etti.



PSG, bu sonuçla birlikte puanını 78'e yükseltirken Lens, 54 puana ulaştı. Ligin 35. haftasında Paris Saint Germain, Strasbourg'u konuk olurken Lens, Nantes'ı ağırlayacak.