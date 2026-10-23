Fransa'daki olaylar futbolu da vurdu. PSG-Lyon maçı ertelendi

Fransa Ligue 1’de normal takvime göre 25 Ekim Pazar günü oynanması planlanan maç için daha önce de erteleme isteği olmuştu. Ancak program sıkışıklığından dolayı bu başvuru reddedilmişti.

Ama protestoların büyümesi ve sertleşmesi üzerine Paris Polis Müdürlüğü'nün yayınladığı emir ile erteleme kararı verilen maç 26 Ekim Pazartesi günü TSİ 22.30’da başlayacak.