Fransa'daki olaylar futbolu da vurdu. PSG-Lyon maçı ertelendi
23.10.2026 18:42
Hakimi ve Fabian Ruiz ödül törenini kaçıracak 10 PSG'li futbolcudan ikisi.
Fransa'da devam etmesi beklenen protestolar nedeniyle PSG-Lyon maçı ertelendi. Aynı gün yapılacak Ballon d'Or törenine, ödüle aday gösterilen 10 PSG'li futbolcu da maç yüzünden katılamayacak.
Fransa'daki protestolar yüzünden Ligue 1'de pazar günü oynanması gereken Paris Saint-Germain-Olympique Lyon maçı 1 gün ertelendi.
Maçın erteleme kararı gelmeden önce Olympique Lyon yönetimi, Paris’in birçok noktasını tehdit eden protestolardan dolayı taraftarlarını tehlikeye atmak istemediğini vurgulayarak maça seyirci götürülmeyeceğini açıklamıştı.
Portekizli yıldız Vitinha da sahada mücadele derken kulağı Ballon d'Or'dan haber bekleyecek isimler arasında.
Fransa Ligue 1’de normal takvime göre 25 Ekim Pazar günü oynanması planlanan maç için daha önce de erteleme isteği olmuştu. Ancak program sıkışıklığından dolayı bu başvuru reddedilmişti.
Ama protestoların büyümesi ve sertleşmesi üzerine Paris Polis Müdürlüğü'nün yayınladığı emir ile erteleme kararı verilen maç 26 Ekim Pazartesi günü TSİ 22.30’da başlayacak.
22 yaşındaki Joao Neves de Ballon d'Or ödül törenini kaçıracak adaylardan.
PSG'DEN TAM 10 İSİM BALLON D'OR'A ADAY VE TÖRENE KATILAMAYACAKLAR
Futbol dünyasının en prestijli ödülü olarak gösterilen Ballon d'Or (altın top) töreni ile ertelenen PSG - Olympique Lyon maçı aynı güne denk geliyor.
Üst üste 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan sonra PSG'den tam 10 futbolcu bu ödüle aday gösterilmişti.
Ödülün son sahibi Ousmane Dembele ile birlikte Kvaratskhelia, Hakimi, Marquinhos, Joao Neves, Willian Pacho, Vitinha, Ferran Torres, Fabian Ruiz, Nuno Mendes de bu yüzden törene katılamayacaklar.
Lique 1'de geride kalan 7 haftada iki takım da 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 14 puan topladı. Ancak Lyon +3 gol averajı ile puan cetvelinde PSG'nin önünde lider.