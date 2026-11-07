Fransa'nın Türkiye kadrosu açıklandı. Zidane'dan sürpriz tercihler
07.11.2026 09:19
Mbappe bir kez daha Türkiye karşsına çıkacak.
UEFA Uluslar A Ligi'nde A Milli Takım'ı konuk edecek Fransa'nın aday kadrosu açıklandı.
UEFA Uluslar A Ligi'nde A Milli Takım 'ın rakiplerinden Fransa'nın aday kadrosu teknik direktör Zidane tarafından duyuruldu.
Kadroda Desire Doue, Kylian Mbappe, Michael Olise ve Rayan Cherki gibi yıldızlar yer aldı.
12 Kasım'da Belçika'yı İzmir'de konuk edecek Türkiye, 15 Kasım'da Fransa deplasmanına çıkacak.
FRANSA KADROSU
Kaleci: Mike Maignan (AC Milan), Guillaume Restes (Toulouse FC), Robin Risser (RC Lens)
Defans: Andy Diouf (FC Internazionale Milano), Malo Gusto (Chelsea FC), Jeremy Jacquet (Liverpool FC), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid CF), Adrien Truffert (AFC Bournemouth) Dayot Upamecano (FC Bayern München), Leny Yoro (Manchester United)
Orta Saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid CF), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como 1907), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouaméni (Real Madrid CF), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)
Forvet: Bradley Barcola (Liverpool FC), Desire Doue (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappe (Real Madrid CF), Michael Olise (FC Bayern München), Pablo Pagis (Paris FC), Marcus Thuram (FC Internazionale Milano)
MİLLİ TAKIM KADROSU
Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mustafa Eskihellaç, Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Barış Alper, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün.