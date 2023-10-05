Fransız basketbolcu Sylla'dan başörtüsü yasağına tepki: Bizi istemeyen bir ülkede doğduğumuzu görmek üzücü ve aşağılayıcı

Ocaktan bu yana ülkesindeki resmi müsabakalardan başörtüsü nedeniyle menedilen "Sali" lakaplı 26 yaşındaki Fransız basketbolcu Salimata Sylla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na milli sporcularının başörtüsüyle katılmasının yasaklanmasının ardından konuştu.

Spor Bakanı'nın olimpiyatlarda Fransız sporcular için başörtüsünün yasaklanacağını duyurmasına çok fazla şaşırmadığını belirten Sylla, kadın sporcuların, spor başörtüsüyle her seviyedeki müsabakada oynayamadığını anlattı.



Sylla, "Başından beri oynamamızı istemiyorlardı." diyerek, Spor Bakanı Oudea-Castera'nın açıklaması nedeniyle üzüldüğünü dile getirdi.



Olimpiyat oyunlarının dünyada en çok beklenen spor etkinliği olduğuna dikkati çeken Sylla, "Belki de Fransa'da bir kez daha göremeyeceğimiz bir etkinlik." ifadesini kullandı.



"FRANSA, BU SPOR ETKİNLİĞİNDEN HİÇBİR ŞEKİLDE FAYDALANMAMIZI İSTEMİYOR"

Sylla, bir asır önce olimpiyat oyunlarının Fransa'da düzenlendiğini anımsatarak, "Fransa, bu spor etkinliğinden hiçbir şekilde faydalanmamızı istemiyor." dedi.



Parisli Sylla, "Görünür Müslüman bir genç kadın olarak dışlandığımızı görmek çok üzücü. Bizi istemeyen bir ülkede doğduğumuzu görmek, üzücü olduğu kadar aşağılayıcı da." yorumunda bulundu.



Basketbolcu Sylla, sporda dine ve ten rengine dayalı tartışmaların olmaması gerektiğini söyledi.



Birleşmiş Milletlerin (BM) Fransız oyunculara uygulanacak başörtüsü yasağına ilişkin açıklamasını değerlendiren Sylla, "BM'nin tepkisinden, sonunda biraz destek olduğunu görmekten çok mutluyum." dedi.

