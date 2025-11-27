Fransız futbolcu "Trabzonspor kariyerimi değiştirdi" diyerek açıkladı

Trabzonspor’un Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, futbolculuk kariyerinin başlangıcından Trabzonspor’a geliş sürecine, kişisel hedeflerinden Türk futboluna bakışına kadar birçok konuda Trabzonspor dergisine açıklamalarda bulundu.



Çocukluğundan bu yana futbola tutkuyla bağlı olduğunu söyleyen Folcarelli, profesyonel futbola 17-18 yaşlarında geçiş yaptığını söyleyerek, "Arkadaşlarımla saatlerce top oynardım. Sonra bunun bir meslek olabileceğine karar verdim. Babam da futbolcuydu, bu nedenle futbola yönelmemde onun etkisi büyüktü. Ailem her zaman yanımdaydı." dedi.



Sahadaki enerjik ve yüksek koşu performansıyla dikkat çeken Folcarelli, fiziksel kondisyonunu disiplinli çalışmalarla sürdürdüğünü anlattı. Folcarelli, "Koşmaya yatkınım ama bunu doğru antrenmanla desteklemek gerekiyor. Kasları bilinçsizce artırmak sizi yavaşlatabilir. Bu nedenle ekstra çalışırken hep dengeyi koruyorum." ifadelerini kullandı.

“İKİ YÖNLÜ OYNAYABİLMEK EN GÜÇLÜ YANIM”



Modern futbolda orta sahaların önemine değinen Fransız oyuncu, kendisini iki yönlü bir futbolcu olarak tanımlayarak, "Toplu ve topsuz çok koşarım. Top kazanma, rakibi bozma ve ceza sahasına girişler en güçlü parçalarım. Hem savunmada hem hücumda sorumluluk alıyorum" diye konuştu.

“TRABZONSPOR BANA HEM SAHA İÇİNDE HEM DIŞINDA ÇOK ŞEY KATTI”



Trabzonspor’a transferinin kendisi için büyük bir adım olduğunu dile getiren başarılı futbolcu, "İki üç yıl önce söyleseler inanmazdım. Böyle büyük bir kulübe gelmek için çok çalışmak gerekiyordu. Taraftarımız ve kulübümüz bize müthiş destek veriyor. Bu aile içinde kendimi sürekli geliştiriyorum. Tarihe geçecek başarılar kazanmak istiyorum." cümlelerine yer verdi.

“ŞEHİRDEKİ FUTBOL SEVİSİ BENİ ŞAŞIRTTI”



Türkiye’ye geldikten sonra en çok futbol tutkusuna şaşırdığını aktaran Folcarelli, "Özellikle Trabzon’da sevginin bu kadar yoğun olduğunu beklemiyordum. İnsanlar çok yardımsever. Yemek kültürü de çok farklı ve zengin. Beklentilerimin çok üzerinde bir deneyim yaşıyorum. Trabzon’da işler kötü giderken bile tribünün vereceği enerji sizi ileri iter. Bu baskı rakibe zor anlar yaşatıyor" şeklinde konuştu.