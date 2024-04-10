Fransız kulübün Eren Elmalı ısrarı: Bonservisi belli oldu

Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Eren Elmalı için yeni bir iddia ortaya atıldı.

NANTES'IN EREN ELMALI ISRARI

Sabah'ın haberine göre, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ın Eren Elmalı ile ilgilendiği öne sürüldü.

Fransız ekibin geçtiğimiz sezon başında oyuncuyu kadrosuna katmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı, devre arasında ise 4 milyon euroluk teklifinin geri çevrildiği kaydedildi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Bordo-mavili ekibin ise 23 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.

BARİSİC ÖNLEMİ

Trabzonspor'un bu transferde ilk olarak Barisic'i neticelendirdikten sonra gitmesine izin vermesinin beklendiği aktarıldı.

Hırvat sol bek, bordo-mavililerin teklifine prensipte evet diyerek anlaşma sağlamıştı. Önümüzdeki günlerde Barisic ile anlaşmanın resmiyete dökülmesi bekleniyor.