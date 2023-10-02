Fransız sporculara başörtüsü yasağına Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden açıklama

Fransa, 100 yıl sonra olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, hükümet sporculara yönelik art arda yasaklar getirdi.



Hükümet verilerine göre nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu Müslümanların oluşturduğu Fransa, olimpiyat ateşinin yanacağı 26 Temmuz 2024 yaklaşırken yeni bir yasakla gündeme geldi.



Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera'nın katıldığı bir yayında, ülkesinin delegasyonundaki hiçbir kadının olimpiyat oyunları sırasında başörtüsü takamayacağını açıklaması büyük tepki çekerken, insan hakları ihlaliyle ilgili tartışmaları bir kez daha alevlendirdi.



IOC, TOPU ULUSLARARASI FEDERASYONLARA ATIYOR

Fransa'nın başörtüsü yasağıyla ilgili kararı üzerine Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), topu federasyonlara attı.



IOC'nin açıklamasında, "Paris 2024'teki spor müsabakalarında başörtüsü takılması, ilgili uluslararası federasyon tarafından belirlenen müsabaka yönetmeliklerine bağlıdır. Olimpiyat Köyü'nde sporcular istedikleri zaman başörtüsü takmakta serbesttir." ifadeleri kullanıldı.



Olimpiyat Köyü'nde sporcuların başörtüsü takabileceğini vurgulayan IOC, oyunlara katılan ülkelerin ya da uluslararası federasyonların insan haklarını ihlal eden yasaklar koymasının önüne geçmekte yetersiz kalmakla eleştiriliyor.



"KARARLILIĞIMIZI GÜÇLENDİRİYOR"



Fransa'nın yasaklarına, başörtüsüyle yarışan ilk Müslüman ABD'li kadın eskrimci olan ve Rio 2016'da bronz madalya kazanan Ibtihaj Muhammad de sosyal medya hesabından, "Başörtüsü konusunda bize meydan okunması sadece başörtüsü takma kararlılığımızı güçlendiriyor." paylaşımıyla tepki gösterdi.



FIFA İZİN VERİYOR



Fransa, dünya futbolunun çatı kuruluşu FIFA'nın serbest bıraktığı başörtüsünü, ülkesindeki spor organizasyonlarında yasaklayarak tartışmaları başlatmış oldu.



FIFA, bir ilke imza atarak 2014 yılında kadın futbolcuların başörtüsü takabileceğini karara bağlarken, 2016'da Ürdün'de düzenlenen 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası, Müslüman oyuncuların ilk kez başörtüsü takmasına izin verilen turnuva oldu.



Kadın futbolcuların özgürlüğü 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda yine Fransa'ya takıldı. Ülkedeki yasak nedeniyle Fransa'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada futbolculara başörtüsü izni verilmedi.



Bu yıl Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ev sahipliği yaptığı Kadınlar Dünya Kupası'nda ise Faslı futbolcu Nouhaila Benzina, başörtüsüyle mücadele eden ilk isim olarak tarihe geçti.

