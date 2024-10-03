Fransızlardan Beşiktaş'a deplasman yasağı (Lyon - Beşiktaş maçı ne zaman?)
UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Beşiktaş'ın Lyon'a konuk olacağı maça siyah beyazlı taraftarların gitmesi yasaklandı.
Beşiktaş taraftarları, 24 Ekim'de deplasmanda Lyon'a karşı oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçına gitmekten men edildi.
Fransız basınıdan RMC Sport'ta yer alan habere göre; Groupama Stadı'ndaki müsabakada siyah beyazlı taraftarlar bulunmayacak. Fransa'daki Ulusal Holiganizmle Mücadele Birimi tarafından çok yüksek riskli olarak sınıfladırılan Lyon - Beşiktaş maçı için Rhone ili valiliğince bir kararname yayınlandı.
Kararnamede, Beşiktaşlı taraftarların maç gününde Lyon şehir merkezinde, tren istasyonlarında, havalimanlarında, stadyum ve çevresinde bulunmalarının yasak olduğu belirtildi.
7 YIL ÖNCEKİ OLAYLI MAÇ
2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde oynanan Lyon - Beşiktaş maçı öncesinde taraftarlar arasında olaylar çıkmış ve karşılaşma 45 dakika gecikmeyle başlamıştı. UEFA, iki takımın da 2 yıl içinde benzer olayların tekrar edilmesi durumunda 1 yıl Avrupa kupalarından men edileceğini açıklamıştı.
LYON-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
TRT 1'de şifresiz yayınlanacak Lyon-Beşiktaş maçı 24 Ekim 2024 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.
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