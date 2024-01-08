Franz Beckenbauer kimdir, nereli? İşte Franz Beckenbauer'in oynadığı takımlar

Alman futbolunun efsane ismi Franz Beckenbauer, modern futbolda libero mevkisinin yaratıcısı olarak biliniyor. 424 Bundesliga maçında forma giyen efsane, 44 gol ve 70 asist üretmişti. Beckenbauer, Bayern Münih'in efsaneleri arasında yer alıyor. İşte, Franz Beckenbauer hakkında bilgiler...



FRANZ BECKENBAUER KİMDİR?



Franz Beckenbauer 1945 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Futbol camiasındaki lakabı der Kaiser yani imparatordur.



II. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Münih'te bir posta çalışanının ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi.



Futbola 1954 yılında SC 1906 München takımında başladı. Futbola santrafor olarak başlayıp 1954 FIFA Dünya Kupası yıldızı Fritz Walter'ı örnek alıyordu.



Beckenbauer, ayrıca o yıllarda TSV 1860 München takımını desteklemekteydi.



PROFESYONEL FUTBOL KARİYERİ



1959'da Nuebiberg şehrinde düzenlenen bir 14 yaş altı futbol turnuvasına katıldı. Beckenbauer ve SC Münih 06 takımındaki arkadaşları, takımın ekonomik nedenlerden ötürü altyapısını kapatacağı haberi ile birlikte, bu turnuva sonunda 1860 Münih'e geçmeyi planlıyorlardı.



Ancak turnuva sonunda SC Münih ve 1860 Münih takımları karşı karşıya geldiler. Gergin geçen maç sırasında Beckenbauer ve karşı takımdan bir futbolcu kavgaya tutuştular. Bu kavgadan sonra Beckenbauer kararını değiştirip, Münih'in başka bir takımı olan Bayern Münih altyapısına geçme kararı aldı.



1959'da Bayern Münih'e transfer oldu. 1963'te A takıma yükseldi. O sezon Bayern Münih, Almanya ikinci ligi olan Regionalliga'nın Güney grubunda mücadele ediyordu. Bundesliga'ya çıkma gruplarına kalan takımın teknik direktörü Zlatko Cajkovski, Beckenbauer'ı kadroya aldı. Beckenbauer ilk resmî maçına 6 Haziran 1964'te FC St. Pauli karşısında çıktı ve ilk golünü de bu maç kaydetti



1976-77 sezonu Beckenbauer'in Bayern Münih'te geçirdiği son sezon oldu. Son sezonunda 33 maç 3 gol 7 asist istatistiklerine sahip oldu.



Son kupası o sezon kazandıkları Kıtalararası Kupa oldu. 21 Mayıs 1977'de Münih'te oynanan Borussia Mönchengladbach maçı ile Bayern'e veda etti. 2-2 biten maçta, 90. dakikada Münih'in ikinci golünün asistini yapmıştı.



1977'de özel sebeplerden ötürü Amerikan ekibi New York Cosmos'a transfer olduğunu açıkladı.



1980-81 sezonu öncesinde Beckenbauer, Bundesliga'ya dönme kararı aldı ve Kasım ayında Hamburg'a transfer oldu.



TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ



1990-91 sezonunda Beckenbauer, Fransız ekip Marseille'da önce koç, sonra da teknik direktör olarak çalışmaya başladı.



1993-1996 arasında çok kısa süren dönemler için Bayern Münih'i çalıştırdı. 1991'de kulübüne başkan yardımcısı olarak geri dönmüştü.



SPOR ADAMLIĞI KARİYERİ



25 Kasım 1991'de, Beckenbauer, FC Bayern Münih'in başkan yardımcılığına seçildi.



1994-2009 yılları arasında ise kulüp başkanlığı yaptı. 2006 FIFA Dünya Kupası'nın Almanya'ya getirilmesi konusunda büyük çaba gösterdi ve Organizasyon Komitesi'nde görev yaptı.



1998-2010 arasında ise Almanya Futbol Federasyonu'nda da başkan yardımcılığı yaptı.



Ocak 2007-Haziran 2011 arasında Beckenbauer, FIFA Yönetim Kurulu'nda çalıştı.