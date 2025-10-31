Franz Wagner şov yaptı, Orlando Magic kazanmayı hatırladı

NBA'de son dört maçını kaybeden Orlando Magic, Charlotte Hornets'a konuk oldu.

Spectrum Center'da yapılan mücadeleyi konuk ekip 123-107 kazandı.

Magic'te Franz Wagner, gösterdiği 21 sayılık performansla takımı adına maçın en skorer ismi oldu.

Hornets'ta ise benchten gelen Collin Sexton'ın attığı 19 sayı Charlotte'nin galibiyeti için yeterli olmadı.