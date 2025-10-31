Franz Wagner şov yaptı, Orlando Magic kazanmayı hatırladı
NBA'de Orlando Magic, Charlotte Hornets'ı 123-107 mağlup etti.
NBA'de son dört maçını kaybeden Orlando Magic, Charlotte Hornets'a konuk oldu.
Spectrum Center'da yapılan mücadeleyi konuk ekip 123-107 kazandı.
Magic'te Franz Wagner, gösterdiği 21 sayılık performansla takımı adına maçın en skorer ismi oldu.
Hornets'ta ise benchten gelen Collin Sexton'ın attığı 19 sayı Charlotte'nin galibiyeti için yeterli olmadı.
Charlotte Hornets'ın yıldızı LaMelo Ball, karşılaşmayı 17 sayı, 13 asist ve 7 ribaund ile tamamladı.
