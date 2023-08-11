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Fred kimdir? Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Fred kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Brezilyalı futbolcu Fred, sosyal medyada birçok Fenerbahçeli taraftar tarafından sorgulanan ve merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. Manchester United'da forma giyen Fred, savunmadaki varlığı ve oyun kurma yeteneğiyle tanınıyor. Peki, Fred kimdir? Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Fred kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Fred kimdir? Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Fred kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Fred yani Frederico Rodrigues de Paula Santos, 5 Mart 1993 yılında doğdu. Premier Lig ekiplerinden ve Brezilya milli takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Brezilyalı profesyonel futbolcudur.

Fred kariyerine Brezilya kulübü Internacional'da başladı ve burada Campeonato Gaúcho'yu iki kez kazandı.

Haziran 2013'te Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk ile sözleşme imzaladı ve burada üç Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğu kazandı.
Fred, 2018'de Manchester United'a imza attı ve burada 2023'te EFL Kupası kazandı. Fred, Brezilya'yı 20 yaş altı ve 23 yaş altı seviyelerinde temsil etti.

Üst düzey uluslararası çıkışını Kasım 2014'te yaptı. Brezilya'nın Şili'deki 2015 Copa América kadrosunun bir parçasıydı. Ayrıca Brezilya'nın 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupaları ile 2021 Copa América final kadrolarında da yer aldı.

Fred, 408 maçta 36 gol 43 asist üretmiştir. Savunmadaki varlığı ve oyun kurma yeteneğiyle ünlüdür.

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