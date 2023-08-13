Fred kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred hakkında bilgiler





Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Fred ile 1 yılı opsiyonlu 5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred, kendisini 4+1 yıllığına sarı-lacivertli kulübe bağlayan imzayı atarken, formayı giymek için sabırsızlandığını bildirdi. İşte, Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred hakkında bilgiler...



FRED KİMDİR?



Fred yani Frederico Rodrigues de Paula Santos, 5 Mart 1993 yılında doğdu. Premier Lig ekiplerinden Manchester United ve Brezilya milli takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Brezilyalı profesyonel futbolcudur.



Fred kariyerine Brezilya kulübü Internacional'da başladı ve burada Campeonato Gaúcho'yu iki kez kazandı.



Haziran 2013'te Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk ile sözleşme imzaladı ve burada üç Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğu kazandı.

Fred, 2018'de Manchester United'a imza attı ve burada 2023'te EFL Kupası kazandı. Fred, Brezilya'yı 20 yaş altı ve 23 yaş altı seviyelerinde temsil etti.



Üst düzey uluslararası çıkışını Kasım 2014'te yaptı. Brezilya'nın Şili'deki 2015 Copa América kadrosunun bir parçasıydı. Ayrıca Brezilya'nın 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupaları ile 2021 Copa América final kadrolarında da yer aldı.



Fred, 408 maçta 36 gol 43 asist üretmiştir. Savunmadaki varlığı ve oyun kurma yeteneğiyle ünlüdür.

