Fred ne zaman iyileşecek? Fenerbahçe'de Fred'in sahaları döneceği belli oldu mu?

Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu Fred'in ne zaman sahalara döneceği, Fenerbahçeli taraftarların son zamanlarda en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Takımın en önemli oyuncuları arasında yer alan Fred'in sakatlığıyla ilgili son gelişmeler takip ediliyor. Peki, Fred ne zaman dönecek?



FRED NE ZAMAN DÖNECEK?



Fred, 19 Şubat'ta bir kez daha MR kontrolüne girecek ve ardından takımla birlikte çalışmalara katılacak.



İyileşme hızıyla ilgili sevindiren gelişmeler veren Fred'in 25 Şubat'ta Kadıköy'de oynanacak olan Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alması ve forma giymesi bekleniyor.



FRED'E NE OLDU?



Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçın 86. dakikasında sakatlanan ve sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edilen Fred'in 4-6 hafta içinde sahalara geri dönmesi bekleniyor.



22 Ocak günü sakatlanan Fred'in dönüşü için 4-6 hafta tahmini yapılmıştı. Brezilyalı futbolcunun Kasımpaşa maçında sahalara dönmesinin planlandığı belirtiliyor.