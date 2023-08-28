Fred transfer sürecini anlattı: Galatasaray'dan teklif aldı mı?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred transfer sürecini anlattı.



Fenerbahçe'ye transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Fred, "Bu büyük kulüpte olduğum için çok mutluyum. Buraya gelmemde çaba sarf eden yönetim kurulumuza ve başkanımıza teşekkür ederim. Çok mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum. İlk izlenimlerim çok güzel. Umarım üzerine koyarak ilerlerim." dedi.

"YAVAŞ YAVAŞ RİTMİMİ YAKALAYACAĞIM"



Fred, "Galatasaray teklif yaptı mı?” sorusuna, "İlgilenen başka kulüpler de vardı, süreci menajerim yürüttü. Menajerim üzerinden bazı teklifler vardı. Kaç kere aradıklarını bilmiyorum ama teklif olduğu doğru. Ben bu büyük kulübe gelmeyi tercih ettim." yanıtını verdi.



Samsunspor maçını ve performansını değerlendiren Brezilyalı oyuncu, "Maalesef atmış olduğum gol iptal oldu ama en önemlisi bizim o maçtan 3 puan almamızdı. O gol sayılsaydı benim için harika bir başlangıç olurdu. O maçta henüz maç ritmim yoktu. 90 dakika oynamak istememe rağmen mümkün değildi. Yavaş yavaş ritmimi yakalayacağımı ve hazır olacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.