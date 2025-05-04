Fred: "Zor bir his, konuşmak da öyle"

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu Fred, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Gerçek güçlerini göstermeleri gerektiğini söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Elbette bizim için zor, zor bir his. Konuşması da zor. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. İçinde bulunduğumuz durum, zor bir durum ama devam etmeliyiz. Oynayacağımız maçlar var. Kendi gerçek gücümüzü göstermeliyiz. İyi performans göstermeliyiz." dedi.



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 maça çıkan Fred, 5 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.