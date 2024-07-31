Fred'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Fred'in sağlık durumunu açıkladı.
Sarı-lacivertliler Brezilyalı oyuncunun MR görüntülemeleri sonrasında sağ diz iç yan bağında hasar tespit edildiğini duyurdu.
31 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
Fred 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;
"Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Lugano ile oynadığımız karşılaşmada darbe alarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntülenme neticesinde sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."
Sağlık Durumu Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 31, 2024
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Lugano ile oynadığımız karşılaşmada darbe alarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred’in @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntülenme neticesinde sağ diz iç… pic.twitter.com/plSfSg1LkH
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