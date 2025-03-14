Fred'den Rangers maçı paylaşımı: Yaptığım hata için üzgünüm

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşmişti. Sarı - lacivertliler, eşleşmenin ilk maçında Kadıköy'de rakibine 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, Ibrox'taki rövanşta ise 90 dakika sonunda rakibine 2-0'lık üstünlük kurmuş ve maçı uzatmalara götürmüştü.



15'er dakikalık iki uzatma devresinde de gol olmamasının ardından penaltılara gidildi. Seri atışlarda ise İskoç ekibi, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

ÜÇ İSİM PENALTIYI KAÇIRDI, FRED PAYLAŞIM YAPTI



Sarı - lacivertlilerde seri penaltı atışlarından yararlanamayan isimler Dusan Tadic, Fred ve Mert Hakan Yandaş olmuştu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve kaptanlık bandını takan Fred, Rangers maçıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.



Penaltıda hata yaptığını ifade eden Fred'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"YAPTIĞIM HATA NEDENİYLE ÜZGÜNÜM"



"Çeyrek finale yükselememek beni gerçekten üzüyor. Harika bir geri dönüş yaptık ama maalesef hedefimize ulaşamadık. Yaptığım hata nedeniyle üzgünüm ama oyunun her anında elimden gelenin en iyisini yaptığımı biliyorum. Başımızı dik tutuyoruz, cesuruz ve bizi bekleyen yeni hedeflere karşı kararlıyız."