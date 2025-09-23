Freiburg - Basel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)
UEFA Avrupa Ligi’nde lig etabı başlıyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Freiburg ile Basel karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Freiburg, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Basel karşısında hata yapmak istemiyor. Basel ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Freiburg - Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Freiburg - Basel maçı canlı yayın bilgisi…
FREİBURG - BASEL MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Freiburg - Basel mücadelesi 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.00’da başlayacak.
Freiburg'da, Europa-Park Stadion Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
- Etiketler :
- Uefa Avrupa Ligi
- Futbol
- Maç