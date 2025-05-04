Freiburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Xabi Alonso yönetimindeki Leverkusen, şampiyonluk yarışından uzakta kalırken ligi ikinci sırada tamamlamak istiyor. Ligde bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Leverkusen, Bayern Münih’in 9 puan gerisinde bulunuyor. Freiburg ise ligde son haftalarda vites artırırken 51 puanla haftaya 5. sırada girdi. Peki Freiburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal…



FREİBURG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da 32’nci hafta mücadelesinde Freiburg, Bayer Leverkusen’i ağırlıyor. Freiburg'da, Schwarzwald Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Tivibu Spor2 ekranlarından canlı yayınlanacak.



Freiburg geride kalan 31 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Leverkusen ise 67 puan toplarken ligde ikinci sırada bulunuyor.

