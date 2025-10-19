Freiburg - Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Bundesliga)

Freiburg - Frankfurt maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saatine odaklandı. Frankfurt yıldız isimleriyle zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgiler…



FREİBURG - FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da Freiburg - Frankfurt karşı karşıya geliyor.Freiburg'da, Schwarzwald Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (19 Ekim) saat 16.30’da başlayacak. Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

