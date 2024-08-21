FSt. Patrick's Athletic-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İrlanda'nın St. Patrick's Athletic ekibini konuk olacak RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında 55. karşılaşmasını oynayacak. RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında beşinci sınavını verecek. İşte, St. Patrick's Athletic-Başakşehir maçı hakkında bilgiler...



ST. PATRİCK’S-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?



St. Patrick’s-Başakşehir mücadelesi, 22 Ağustos Perşembe günü yapılacak.



İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.



Mücadele TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.



HAKEM BELLİ OLDU



Müsabakayı Finlandiya Futbol Federasyonundan Mohammed Al-Emara yönetecek, yardımcılıklarını aynı ülkeden Turkka Valjakka ve Juuso Mantere yapacak.



RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



Bu karşılaşmanın rövanşı 28 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Turu geçen ekip adını lig aşamasına yazdıracak.



YENİ TRANSFER SAHADA OLACAK MI?



UEFA listesine adı eklenen yeni transferlerden Berat Özdemir, teknik direktör Çağdaş Atan'ın forma vermesi halinde İstanbul ekibiyle ilk Avrupa kupası maçına çıkacak.



Başakşehir'in dün kadrosuna kattığı Miguel Crespo ise bu mücadelede forma giyemeyecek.



Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Matchoi Djalo ve Patryk Szysz ise diğer eksik isimler.