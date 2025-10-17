Fulham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Fulham yıldız isimleriyle Arsenal karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Arsenal ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Fulham - Arsenal mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Fulham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…



FULHAM - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?



İngiltere’de haftanın dikkat çeken maçında Fulham - Arsenal kozlarını paylaşıyor SLondra'da, Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak ve beın Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

