Fulham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)
Premier Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fulham, Arsenal’i konuk ediyor. Fulham ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Futbol tutkunları ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala odaklandı.
Fulham yıldız isimleriyle Arsenal karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Arsenal ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Fulham - Arsenal mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Fulham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
FULHAM - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?
İngiltere’de haftanın dikkat çeken maçında Fulham - Arsenal kozlarını paylaşıyor SLondra'da, Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak ve beın Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.