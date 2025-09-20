Fulham - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)
İngiltere Premier Lig’de 5’inci hafta heyecanı yaşanıyor. Fulham ligin iddialı ekiplerinden Brentford’u konuk ediyor. Fulham ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki Fulham - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen Premier Lig’de haftanın önemli mücadelesinde Fulham ve Brentford kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Brentford zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Fulham - Brentford mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
FULHAM - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN?
Premier Lig’de haftanın önemli mücadelesinde Fulham - Brentford karşı karşıya geliyor.Londra'da, Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (20 Eylül) saat 22.00 da başlayacak ve beİN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
- Fulham
- Futbol
- İngiltere Premier Lig