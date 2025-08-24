Fulham-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Manchester United, Premier Lig'in 2. haftasında deplasmanda Fulham karşısında galibiyet arayacak. Ligin ilk haftasında Arsenal karşısında istediği skoru alamayan ve maçtan 1-0 mağlup ayrılan Manchester United, Fulham karşısında mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Fulham-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FULHAM – MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Premier Lig’in 2. hafta mücadelesinde Fulham ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 24 Ağustos Pazar günü saat 18.30’da başlayacak. Londra ekibinin sahası Craven Cottage Stadı’nda oynanacak olan müsabaka, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
FULHAM – MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ
Fulham: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon, Lukic, Berge, Wilson, Iwobi, King, Muniz
Manchester United: Onana, Yoro, de Ligt, Shaw, Amad, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Cunha, Mbeumo, Sesko
