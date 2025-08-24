Premier Lig'in 2. haftasında Fulham sahasında İngiliz devi Manchester United'ı ağırlayacak. Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United depalsmanda 3 puan almak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki, Fulham-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FULHAM – MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Premier Lig’in 2. hafta mücadelesinde Fulham ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 24 Ağustos Pazar günü saat 18.30’da başlayacak. Londra ekibinin sahası Craven Cottage Stadı’nda oynanacak olan müsabaka, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.



FULHAM – MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ



Fulham: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon, Lukic, Berge, Wilson, Iwobi, King, Muniz



Manchester United: Onana, Yoro, de Ligt, Shaw, Amad, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Cunha, Mbeumo, Sesko