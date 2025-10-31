Fulham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Fulham - Wolverhampton karşı karşıya geliyor. Wolverhampton zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Fulham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



FULHAM - WOLVERHAMPTON MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’e haftanın dikkat çeken maçında Fulham - Wolverhampton kozlarını paylaşıyor. Londra'da, Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 18.00’da başlayacak mücadele beIN Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.



