Furkan Korkmaz: "Umarım EuroBasket'in çıkış yapan ekibi oluruz"

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025), 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Letonya, Polonya, Finlandiya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenecek.



Türkiye, A Grubu'nda ev sahibi Letonya, Portekiz, Estonya, Sırbistan ve Çekya ile mücadele edecek.



Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'na çok iyi hazırlandıklarını belirterek "Takımın yaş ortalamasına baktığımız zaman aslında hala genç bir jenerasyon var. O kadar yetenekli bir ekibiz ki gerçekten rakiplerden daha çok bizim ne yapacağımız ve nasıl oynayacağımız önemli olacak. Buna gönülden inanıyorum. Hazırlık kampına herkes çok istekli ve hazır geldi. Son 4-5 senedir belki de yaşadığım en mücadeleci Bormio kampı oldu. Hakikaten her antrenman kıran kırana geçti. Çok güzel bir kamp dönemi geçirdik." ifadelerini kullandı.



"UMARIM ÇIKIŞ YAPAN TAKIM OLURUZ"



Furkan Korkmaz, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda "iz bırakacak" potansiyele sahip olduklarını söyledi.



Ay-yıldızlı takımda çok yetenekli isimlerin yer aldığını vurgulayan 28 yaşındaki oyuncu, "Kağıt üstünde baktığımız zaman bu kadronun kesinlikle yarı final oynaması gerekiyor. En kötü çeyrek final oynaması gerekiyor ama hiçbir zaman kağıt üstündeki gibi olmuyor. Hiç beklenmedik galibiyetler ve mağlubiyetler olacak. Umarım bu turnuvanın çıkış yapan takımı biz oluruz. Önümüzdeki 4-5 sene boyunca bu şampiyonanın güzelliğini konuşuruz. Bunu da yapabilecek kadro potansiyeline sahibiz. Öyle bir takımız ki bu şampiyonada çok başarılı olursak hiç kimse bunu sürpriz karşılamaz. Bu kadro bunu hak ediyor. Umarım bunu gerçekleştiren taraf oluruz." değerlendirmesinde bulundu.



"TAKIMDAKİ BİRÇOK İSİM HALA EN İYİ DÖNEMİNİ YAŞAMADI"



Furkan Korkmaz, şampiyonadaki en büyük sınavlarının kalitelerini sahaya doğru yansıtabilmek olacağını kaydetti.



Maçların gidişatına göre hareket edebilen bir takım olmaları gerektiğinin altını çizen milli oyuncu, "Yeri geldiğinde koşan veya sakin oynamayı bilen bir takım olmamız gerekiyor. Aslında genç takımların biraz da dezavantajı bu. Genç takım dememdeki kasıt, takımdaki birçok oyuncu hala en iyi dönemini yaşamadı. Kadroda çok kaliteli isimler var ama bunu sahada kontrol etmek bizim için en büyük sınav olacak. Yeri geldiğinde çok tempolu basketbol oynayıp, çok kolay sayılar bulmamız gerekecek. Yeri geldiğinde çok sakin oynayıp, süreyi iyi değerlendirerek, iyi pozisyonlarla rakibi cezalandırmamız gerekecek. Turnuvadaki en büyük sınavımız bu olacak." diye konuştu.



"MİLLİ TAKIM BANA HER ZAMAN İYİ GELDİ"



28 yaşındaki basketbolcu, "Milli formayı giymek senin için ne ifade ediyor? Bu turnuva özelinde motivasyonun nedir?" sorusunu şöyle yanıtladı:



"Milli takım bana her zaman iyi geldi. Ne zaman ay-yıldızlı formayı giysem hep çok iyi hissediyorum. 15-16 yaşımdan beri milli takımlara gelen biri olarak her maç öncesi İstiklal Marşı'mızı okuduğumuzda tüylerim diken diken oluyor. Hala ilk günkü gibi. Duygu patlaması yaşadığım bir forma oluyor. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası ve Olimpiyatlar her sporcunun hayalidir. Ülkemizde özellikle bu tarz galibiyetler, kupalar ve sevinçler çok daha büyük yaşandığı için benim de en büyük hayalim Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak. Daha sonra Dünya Şampiyonası'nda aynı şekilde derece elde edip olimpiyatlara gitmek. Milli takımın zaten daha üstü ve zirvesi yok."



"ATAMAN'IN MOTİVASYONU, BİZİ DAHA ÇOK MOTİVE EDİYOR"



Başantrenör Ergin Ataman'ın oyun sistemine yabancı olmadıklarını belirten Furkan Korkmaz, deneyimli çalıştırıcı yönetiminde EuroBasket 2025'te çok güzel işlere imza atabileceklerini belirtti.



Ataman'ın kulüpler düzeyinde çok önemli başarılar elde ettiğini hatırlatan milli oyuncu, şunları kaydetti:



"Ergin ağabeyin değişik bir tarzı var. Ergin ağabeyin sistemi artık bizim yabancı olduğumuz bir sistem değil. Hücumda herkese özgürlük veren ve herkesin özelliklerini görüp çok iyi konumlandıran bir başantrenör. Ergin ağabeyle beraber bence çok güzel bir yaz olacak. Onun en büyük isteğinin ve dileğinin milli takımın başarısı olduğuna çok eminim. Bunu zaten her seferinde dile getiriyor. Onunla aynı sayfadayız. Ergin Ataman'ın motivasyonu bizi daha çok motive ediyor. Başarıya açız. Başarmayı çok istiyoruz. Bu, bireysel olarak isimlerimizin de değerini daha da arttıracak bir turnuva olacak. Saygınlığımızı diğer ülkelerdeki oyunculara, yönetimlere ve federasyonlara karşı iyice arttıracak. Ergin ağabeyin bu mantalitede olduğunu biliyorum ve görüyorum. Milliyetçi duygularını sürekli dile getiren biri. Hep beraber aynı sayfada olursak hepimiz için çok özel bir turnuva olabilir."



"KAFAM ÇOK RAHAT"



2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlık sürecini çok iyi geçirdiğini vurgulayan Furkan Korkmaz, öz güvenin yüksek olduğunu ifade etti.



Son 3 senedir inişli-çıkışlı bir performans sergilediğini aktaran 28 yaşındaki basketbolcu sözlerini şöyle tamamladı:



"Son 3 sezonda benim için çok sert geçişler oldu. Basketbolla bir mücadelem vardı. Bahçeşehir Koleji'nden sonraki süreçte çok iyi toparlandığımı ve hazırlandığımı düşünüyorum. Zaten son 1-2 seneye göre çok daha farklı gözüküyordum. Bu yazı da çok iyi geçirdim. Öz güvenim yüksek, kafam çok rahat çünkü ortaya çok ciddi bir çalışma koydum. Bunun da meyvelerini toplamaya başladım, başlayacağım. Benim için özel bir turnuva olacak. A Milli Takım forması giydiğimde ekstra bir motivasyona gerek yok. Sahaya çıktığım an çok farklı biri oluyorum. Çok iyi ve farklı hissediyorum. Umarım kariyerimde unutamayacağım bir yaz dönemi olur."

