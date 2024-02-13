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Furkan Korkmaz'dan Beşiktaş iddialarına yanıt

NBA'de Indiana Pacers'a takaslanan ve serbest kalan Furkan Korkmaz, Beşiktaş Emlakjet ile görüşmeler için Türkiye'ye geldiği iddialarına açıklık getirdi. Milli basketbolcu, "Benimle ilgili oluşan gündeme istinaden bir açıklama yapmam gerekiyor. All-Star arasında Türkiye'ye tatil amaçlı gelmeyi daha sezon başında planlamıştım. Kısa bir mola ve sevdiklerimle zaman geçirmek dışında herhangi bir geliş amacım yok." diye konuştu.

Furkan Korkmaz'dan Beşiktaş iddialarına yanıt

'de 2017'den bu yana Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, Indiana Pacers'a takaslanmış ve orada da serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Milli basketbolcunun Türkiye'ye geldiği ve Emlakjet ile 4 aylık sözleşme üzerinden görüşmeler yaptığı öne sürülmüştü.

Furkan Korkmaz Türkiye'ye yeniden döneceğine yönelik çıkan iddialara açıklık getirdi.

26 yaşındaki sporcu, "Benimle ilgili oluşan gündeme istinaden bir açıklama yapmam gerekiyor. All-Star arasında Türkiye'ye tatil amaçlı gelmeyi daha sezon başında planlamıştım. Kısa bir mola ve sevdiklerimle zaman geçirmek dışında herhangi bir geliş amacım yok. Menajerim NBA'de farklı takımlarla benim adima transfer görüşmelerimi sürdürüyor; ben de bu nedenle birkaç gün sonra ABD'ye döneceğim. Bana gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder, tüm kamuoyunun bilgisine sunarım. Saygılarımla." diye konuştu.

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