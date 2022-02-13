Furkan Korkmazlı Sixers, Cedi Osmanlı Cavaliers'ı yendi

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NBA'de dün gece milli oyuncular birbirine rakip oldu. Karşılaşmayı Furkan Korkmaz'ın olduğu Philadelphia 76ers kazandı.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Sixers, sezonun 34. galibiyetini Cedi Osman'ın takımı Cavaliers'ı 10 sayı farkla yenerek elde etti.



Ev sahibi ekipte 40 sayı, 14 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan Joel Embiid, galibiyette önemli rol oynadı. Tyrese Maxey'in 16 sayı attığı mücadelede 17 dakika süre alan Furkan Korkmaz, 9 sayı, 2 ribaunt, 1 blokla maçı tamamladı.



Konuk takımda Darius Garland 27 sayı, 4 ribauntla en skorer isim oldu. 25 dakika süre alan Cedi Osman, 12 sayı, 3 ribaunt, 4 asistlik performans sergiledi.

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