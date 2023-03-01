Futbol dünyası 'Omuz Omuza'

Türk futbolu depremzedeler için 'omuz omuza' duruyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve yayıncı kuruluş beIN Medya Grup'un ana paydaşlığında düzenlenecek “Omuz Omuza” kampanyası, spor kanallarının ortaklaşa yayınıyla saat 20.00'de başlayacak.

Ortak yayına kulüp başkanları, milli futbolcular, teknik direktörler, spor basını ve sanat camiasından önemli isimler katılacak. Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp ve Arsene Wenger, efsane futbolcular Kaka ve Guti gibi dünyaca ünlü futbol insanları kampanyaya katkı sağlayacak.



15 Haziran'da sona erecek uzun soluklu kampanya süresince elde edilecek gelirler, deprem bölgesindeki vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak.

HIRVAT YILDIZ MODRİC, FORMASINI BAĞIŞLADI



Hırvatistan Milli Takımı'nın ve Real Madrid'in yıldız futbolcusu Luka Modric, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'a karşı giydiği formasını geliri depremzedeler için kullanılmak üzere Türkiye Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'a teslim etti.



Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, "Dominik Livakovic, Josko Gvardiol ve Luka Modric'in formalarını 'Omuz Omuza' kampanyasına destek olmak için göndereceğiz." dedi.



Yıldız futbolcu Modric de video mesajında, "Tüm Türk dostlarıma selamlar. Bu zor zamanlarda size güç ve dualarımı yolluyorum. Güçlü kalın. Sizinleyiz ve sizler için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.