Futbol dünyası şokta! Diogo Jota'ya sonsuz saygı, duygusal veda: "Doğru bir kelime yok"

HOCASINDAN DUYGUSAL VEDA



Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, hayatını kaybeden oyuncusuna şöyle veda etti:



"Ne söylenir ki? Şokun ve acının bu kadar yoğun hissedildiği bir anda, ne söylenebilir? Keşke doğru kelimeleri bulabilsem ama biliyorum ki bulamıyorum. Sahip olduğum tek şey, birçok kişinin paylaştığı duygular. Hepimizin çok sevdiği bir insan ve oyuncu hakkında, çok değer verdiğimiz bir aile hakkında hissettiklerim. İlk düşüncelerim bir teknik direktör olarak değil. Bir baba, bir oğul, bir kardeş ve bir amca olarak düşüncelerim Diogo ve Andre Silva’nın ailesiyle, böyle hayal bile edilemeyecek bir kaybı yaşayan insanlarla ilgili. Onlara mesajım çok net: Asla yalnız yürümeyeceksiniz. Liverpool'un oyuncuları, personeli ve taraftarları sizinle birlikte. Ve bugün gördüğüm kadarıyla, aynı şey futbolun daha geniş ailesi için de geçerli. Bu sadece bir trajediye verilen tepki değil. Aynı zamanda, bu olayın içinde yer alan insanların iyiliğine ve hem çocuklara hem de aileye duyulan derin saygıya verilen bir yanıt. Kulüp olarak bizim açımızdan bu kaybın yarattığı şok tarifsiz. Diogo sadece bir oyuncumuz değildi. O hepimizin sevdiği bir insandı. Takımımıza kattığı şeyler hakkında çok şey söyleyebilirim ama gerçek şu ki, Diogo’yu izleyen herkes onun neler getirdiğini zaten görüyordu. Çok çalışma, arzu, adanmışlık, büyük kalite, goller… Bir Liverpool oyuncusunun taşıması gereken tüm özellikler. Bir de herkesin göremediği yönleri vardı. Popüler olmayı istemeyen ama yine de herkesin sevgisini kazanan biri. Sadece iki kişinin değil, herkesin arkadaşı. Yanında olunduğunda bile insanlara kendilerini iyi hissettiren biri. Ailesine derin bir sevgiyle bağlı bir insan. Son konuşmamızda, Diogo’yu Uluslar Ligi’ni kazandığı için tebrik etmiştim ve yaklaşan düğünü için ona iyi dileklerimi iletmiştim. Pek çok yönden, Diogo ve ailesi için rüya gibi bir yazdı bu; bu yüzden her şeyin böyle sona ermiş olması yüreğimizi daha da fazla yakıyor. Kulübe ilk geldiğimde taraftarlarımızın Diogo için söylediği tezahürat dikkatimi çekmişti. Daha önce onunla çalışmamıştım ama hemen anlamıştım ki, yıllar içinde sayısız harika oyuncu izleyen Liverpool taraftarları Diogo için böyle özel bir tezahürat söylüyorsa, onda gerçekten özel bir şeyler vardı. Bu özel nitelikleri böyle korkunç bir şekilde kaybetmiş olmamız hala kabullenebildiğimiz bir şey değil. Bu yüzden kulüp olarak herkesin bir arada durması, birbirine destek olması gerekiyor. Diogo’ya, Andre Silva’ya, ailelerine ve kendimize bunu borçluyuz. Başta eşi Rute olmak üzere, üç güzel çocuğuna ve Diogo ile Andre Silva’nın anne babalarına en derin taziyelerimi sunuyorum. Zamanı geldiğinde, Diogo Jota’yı anacağız. Gollerini hatırlayacağız, onun tezahüratını söyleyeceğiz. Ama şimdilik, onu eşsiz bir insan olarak hatırlayacak ve yasını tutacağız. Asla unutulmayacak. Onun adı Diogo."

ROBERTSON: "SON GÖRDÜĞÜM GÜN, DÜĞÜNÜYDÜ..."

Jota'nın takım arkadaşı Andrew Robertson ise şu sözlerle oyuncuya veda etti:



"Onu son gördüğüm gün, hayatının en mutlu günüydü. Düğün günü… O büyülü günden aklımda kalan, hiç eksik olmayan o gülümsemesi. Eşine ve ailesine duyduğu sevgiyle dolup taştığı o anı asla unutmayacağım. 'Elveda' demek zorunda olduğumuza inanamıyorum. Bu çok erken ve gerçekten çok acıtıyor. Ama hayatımda olduğun ve hayatımı güzelleştirdiğin için sana teşekkür ederim, dostum. Seni seviyorum, Diogo."