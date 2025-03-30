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Futbol dünyasından Ramazan Bayramı mesajı

Avrupa futbolunda adından sıkça söz ettiren futbol kulüpleri, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Futbol dünyasından Ramazan Bayramı mesajı

Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Fransa'nın Paris Saint-Germain Kulübünün sosyal medya hesabından yayımlanan ve futbolcuların yer aldığı videolu mesajda, Müslüman dünyasının bayramı kutlandı. Mesajda, "Paris Saint-Germain'deki herkesten size... Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'den Manchester City, Chelsea, Manchester United, Arsenal, Leicester City, İspanya'dan Barcelona, , İtalya'dan Milan, Inter, Hollanda'dan da Ajax'sın aralarında bulunduğu birçok kulüp, kutlama mesajı paylaştı.

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