Futbol dünyasının yıldızından itiraf. "İstemiyorum, hak etmedik"

OYUNCULARIN HABERİ BİLE YOKTUR

Son birkaç günde ortaya çıkan her şeyi gördüm, insanları dinledim ve kendimi bir Manchester City oyuncusunun yerine koydum.

Onlar oyuncu, Premier League şampiyonluğunu kazanmak için yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar ve kendi zihinlerinde bunu başardılar.

Eğer o oyuncular, üstlerinde neler olup bittiğine dair hiçbir bilgiye sahip değilse, bu benim başıma gelseydi... tamamen yıkılırdım.

Ama bu olabilir, madalyaları geri alabilirler.

Yine de ben bunu istemezdim çünkü açıkçası bir takım olarak o yıl bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum, çünkü belli ki birinci bitirmedik."