Futbol dünyasının yıldızından itiraf. "İstemiyorum, hak etmedik"
29.09.2026 15:24
Rooney, Manchester United ile kazandığı 5 şampiyonluğun kendisi için yeterli olduğunu söyledi.
Wayne Rooney o sezon City'nin arkasından 2. olan Manchester United'ın ligi kazanmak için yeterince iyi olmadığını savundu.
İngiltere'de Manchester City'ye yönelik soruşturmanın ardından her gün yeni iddialar ortaya atılırken, Wayne Rooney'den dikkat çekici bir açıklama geldi.
Manchester City'nin şampiyonluklarının silinmesi halinde 2012 için altın madalyaların United'a verileceği konusuna değinen Rooney, sunucusu da olduğu Stick to United adlı programda şunları söyledi:
BUNU HAK ETMEDİK
"Rio'nun bir Premier League madalyası daha alınması gerektiğini söylediğini duydum.
Dürüst olmam gerekirse bir Premier League madalyasını kabul ederken gerçekten rahat hissetmezdim.
Bence bunu hak etmedik, o sezon ligi kazanmak için yeterince şey yapmadık.
Sanırım bitime dört ya da beş maç kala altı ya da yedi puan öndeydik ve bunu elimizden kaçırdık.
OYUNCULARIN HABERİ BİLE YOKTUR
Son birkaç günde ortaya çıkan her şeyi gördüm, insanları dinledim ve kendimi bir Manchester City oyuncusunun yerine koydum.
Onlar oyuncu, Premier League şampiyonluğunu kazanmak için yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar ve kendi zihinlerinde bunu başardılar.
Eğer o oyuncular, üstlerinde neler olup bittiğine dair hiçbir bilgiye sahip değilse, bu benim başıma gelseydi... tamamen yıkılırdım.
Ama bu olabilir, madalyaları geri alabilirler.
Yine de ben bunu istemezdim çünkü açıkçası bir takım olarak o yıl bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum, çünkü belli ki birinci bitirmedik."