Futbol espor ligleri kuruluyor

Türkiye espor Federasyonu (TESFED) ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile espor liglerinin kurulmasına ilişkin bir mutabakata vardıklarını duyurdu.

Türkiye Espor Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bu mutabakat, liglerin organizasyonunun yanı sıra futbol oyunlarında emilli futbol takımlarının oluşturulması süreçlerini de kapsamaktadır." denildi.



İki federasyonun Türkiye'yi uluslararası arenada en güçlü şekilde temsil etmek için bir araya geldiğinin aktarıldığı açıklamada, "Ortak hedefimiz, futbol esporu alanında ülkemizi global ölçekte daha rekabetçi, profesyonel ve sürdürülebilir bir noktaya taşımaktır." ifadeleri kullanıldı.