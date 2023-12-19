Futbol Gelişim Projesi'nin İzmir ayağı başladı.



İlk etapta pilot bölge olan Sakarya'da başlayan projenin 16 ilde gerçekleştirileceği belirtildi. İzmir Atatürk Stadı Yan Sahalar'da 2 gün sürecek çalışmalarda ilkokul sınıf öğretmenlerine futbol temel eğitimi, ortaokul beden eğitimi öğretmenlerine futbol uzmanlık eğitimi verilecek. Öğretmenler de bu eğitimleri okullarda çocuklara aktaracak. Proje ile 100 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.



TFF Ege Bölge Antrenörü Fatih Parmaksız, öğretmenlere TFF ve bakanlıkta görevli antrenörler ile spor akademisi antrenörlük bölümü son sınıf öğrencileri tarafından eğitim verildiğini belirterek, "İlk gün sabah programında 100 sınıf öğretmeni, öğleden sonra 80 beden eğitimi öğretmeni eğitim görecek. Eğitimler yarın da devam edecek. Bu projeyle birlikte büyük bir kitleye ulaşılacak. İlerleyen süreçte eğitimler lise seviyesine çıkarılacak. Kız-erkek ayrımı yapılmıyor. Kadın futbolumuz da çok önemli. Antrenörler olarak öğretmenlerle diyalog halinde olacağız. Futbola yakın çocukları gözlemleyip onları gençlik gelişim liglerine kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi.



İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise, "Bu güzel sahaları bize tahsis eden İl Gençlik Spor Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. Bakanımızın da çok önemsediği gibi biz İzmir'de spora, çocuklara yapılacak her türlü projeyi destekliyoruz." diye konuştu.

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