Futbol maçında ölüm: Hava topuna çıktı, hayatını kaybetti

Futbol maçında trajik bir ölüm yaşandı.

İspanya 3. bölgesel futbol liginde oynanan maçta başına darbe alan 19 yaşındaki kalecinin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.



CD Colindres'in kalecisi Raul Ramirez, 27 Eylül'de Revilla'ya karşı oynadıkları maçın 60. dakikasında rakip futbolcuyla çıktığı hava topunda aldığı darbe sonucunda bilincini kaybetti.

HASTANEDE HAYATA VEDA ETTİ



İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından sahada yapılan ve sonrasında ambulans ile hastaneye götürülen genç kalecinin tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı açıklandı.



Futbol kulüpleri Ramirez'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı. Ayrıca futbolcu için maçlardan önce saygı duruşunda bulunulması kararlaştırıldı.