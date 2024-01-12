Futbol maçlarında şehitler için saygı duruşunda bulunulacak

Terör örgütü PKK unsurları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki bir üs bölgesine sızmaya çalıştı. Teröristlerin sızma girişimi sırasında çıkan çatışmalarda 6 askerin şehit olduğu, 7 askerin de yaralandığı bildirildi.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan baş sağlığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz. Aziz şehitlerimiz anısına 13, 14 ve 15 Ocak tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Kulüplerimiz siyah kol bandıyla sahaya çıkacak." ifadeleri kullanıldı.