Futbol sahalarında görülmemiş olay: Hakemden antrenöre tekme
Güney Amerika ülkesi Peru'da futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Hakem kendisine saldıran antrenöre tekme attı.
Güney Amerika ülkesi Peru'da hakem, antrenörün saldırısını tekmeyle savuşturdu.
Peru Kupası'nda gergin geçen maçta yedek kulübesinden sahaya giren antrenör, elindeki su şişesiyle hakeme doğru koşturdu.
Kırmızı kart göstermeye hazırlanan hakem, tehdit büyüyünce tekmesine başvurdu.
MAÇ YARIDA KALDI
Yere düşen futbolcuyu takım arkadaşı sakinleştirirken, arbedenin ardından güvenlik görevlileri sahaya girdi.
Hakemin tekmesiyle hafızalara kazınan Sport Huaquilla - Magdalena maçı, olaylar nedeniyle yarıda kaldı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Güney Amerika