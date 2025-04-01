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Futbol sahalarında görülmemiş olay: Hakemden antrenöre tekme

Güney Amerika ülkesi Peru'da futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Hakem kendisine saldıran antrenöre tekme attı.

Futbol sahalarında görülmemiş olay: Hakemden antrenöre tekme

ülkesi Peru'da hakem, antrenörün saldırısını tekmeyle savuşturdu.

Peru Kupası'nda gergin geçen maçta yedek kulübesinden sahaya giren antrenör, elindeki su şişesiyle hakeme doğru koşturdu.

Kırmızı kart göstermeye hazırlanan hakem, tehdit büyüyünce tekmesine başvurdu.

MAÇ YARIDA KALDI

Yere düşen futbolcuyu takım arkadaşı sakinleştirirken, arbedenin ardından güvenlik görevlileri sahaya girdi.

Hakemin tekmesiyle hafızalara kazınan Sport Huaquilla - Magdalena maçı, olaylar nedeniyle yarıda kaldı.

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