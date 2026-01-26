Futbol sahasında katliam, 11 kişi öldürüldü. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacaklar

Meksika'da futbol sahadında katliam yaşandı. Saldırı Guanahuato eyaletine bağlı Salamanca kentinde meydana geldi.

Bir futbol maçı sonrası sahaya giren saldırganlar ateş açmaya başladı. Saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı ayrıca daha sonra kentin farklı noktasında insan kalıntılarının olduğu dört çanta bulundu.



“OTORİTEYİ BASKI ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Saldırının nedeniyle ilgili henüz bir bilgi yok.



Salamanca Belediye Başkanı "Suç ⁠örgütleri otoriteyi baskı altına almaya çalışıyor ancak bunu başaramayacaklar." dedi.



Meksika'da geçtiğimiz yıl 20 binden fazla kişi cinayete kurban gitti. Saldırının yaşandığı Guanajuato eyaletiyse, Meksika'da en fazla cinayet işlenen eyalet olarak öne çıkıyor.



DÜNYA KUPASI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPACAKLAR



ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde oynanak 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.



Futbolseverler Meksika'da oynanacak maçların güvenliği nedeniyle endişeli.



Türkiye play-off'u geçerse turnuvaya katılmaya hak kazanacak ve D Grubu'nda mücadele edecek.



D Grubu: ABD, Avustralya, Paraguay, Avrupa play-off C (Türkiye-Romanya / Slovakya-Kosova)