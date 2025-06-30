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Futbol sahasında yıldızlar geçidi: Fatih Terim, Rıdvan Dilmen, Kıvanç Tatlıtuğ, Emre Belözoğlu

Ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın futbol sahasının açılışına spor ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Futbol sahasında yıldızlar geçidi: Fatih Terim, Rıdvan Dilmen, Kıvanç Tatlıtuğ, Emre Belözoğlu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşen ve burada kurduğu film platosunda birçok yapıma ev sahipliği yapan ünlü sanatçı , ilçeye kulübü ve futbol sahası da kazandırdı.

Erdoğan'ın Köyceğiz'de kurduğu Düşbelen Spor Kulübü'ne ait futbol sahası spor ve sanat dünyasından birçok ünlünün katılımıyla açıldı.

Açılışa , Kıvanç Tatlıtuğ, Rıdvan Dilmen, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Tuncay Şanlı, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Caner Erkin, Şükran Ovalı, Ersin Korkut, Kenan Doğulu, Beren Saat ve Belçim Bilgin gibi spor ve sanat dünyasından birçok kişi katıldı.

Futbol sahasında yıldızlar geçidi: Fatih Terim, Rıdvan Dilmen, Kıvanç Tatlıtuğ, Emre Belözoğlu - 1

Sahanın açılış kurdelesini Muğla Valisi İdris Akbıyık, , ve ünlü isimler kesti. Açılışın ardından Düşbelen Spor-Altınordu U11 ve U14 takımları arasında dostluk maçı oynandı.

Ünlü futbolcular ve sanatçılar da özel maçta karşılaştı. Açılışta konuşan Yılmaz Erdoğan, futbol tutkusunun çocukluk yıllarından beri sürdüğünü belirtip, " aşkı, insanın içinde başlayınca bitmiyor. En alttan başlamak istedim. 2-3 yıl önce teknik direktörlük lisansı almıştım. U11 takımıyla çalışmaya başladık. Şampiyonluk yaşadık, kupamız da var ama bu saha fikri hep aklımdaydı" dedi.

Erdoğan ayrıca, "Herkes altyapı çok önemli diyor, ben de önem verdim. Çocuklara alan tanınsın istedim. Her gün gelip çocuk gibi bakıyorum buraya. Hayatımda böyle bir zemin görmedim. Ben taşların üstünde futbol oynamış biriyim. Bu sahayı görünce insan gururlanıyor. Çocukları yakın köylerden, okul bahçelerinden topladık. Türkiye'de yetenek sıkıntısı yok. Önemli olan onlara alan tanımak. Bu girişimin örnek olmasını istiyorum" diye konuştu.

Futbol sahasında yıldızlar geçidi: Fatih Terim, Rıdvan Dilmen, Kıvanç Tatlıtuğ, Emre Belözoğlu - 2

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