Futbol taraftarlarının %72’si kadın futbolunu takip ediyor

Dünya genelinde cinsiyet eşitliğine dair farkındalık hızla artarken, spor dünyasının kadın futboluna yönelik algısı da değişiyor. Futbol yayınlarından Versus’un konuya dair gerçekleştirdiği anketin verilerine göre futbol taraftarlarının %72’si kadınların yer aldığı spor müsabakalarına ilgilerinin arttığını belirtirken, katılımcıların dörtte üçünden fazlası da (%78) kadın ve erkek futbolu arasındaki ödüller başta olmak üzere olumsuz farkların ortadan kaldırılmasını istiyor.

Dünya çapında yüksek sektörel gücü ve gelişim hızı ile büyüyen futbol sektöründeki geleneksel bakış açıları geride kalırken, yerelde futbol taraftarları ve kulüpleri de konuya dair çalışmalarını sürdürüyor. 1951’den bu yana Türkiye futboluna önemli sporcular kazandırmış olan Kireçburnu Spor Kulübü, 2011’de kurulan kadın futbol takımıyla birlikte imza attığı başarılarla hem yurt içinde hem de globalde örnek oluyor.



Kadın futbol takımlarının Çim Filizleri projesi kapsamında kurulduğunu belirten Kireçburnu Spor Kulübü Genel Sekreteri Ozan Yolcu, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

“Globalde cinsiyet eşitsizliğine dair farklı sektörlerde birçok çalışma yürütülürken, spor dünyasında da bu bilinci oluşturmak için 2011’de kadın futbol takımımızı kurduk. Kurulduğu dönemden bu yana Türkiye’nin sayılı kadın futbol takımlarından biri olan kadromuzla birçok başarıya imza attık. Yetenekli futbolcularımızla birlikte kısa sürede yakaladığımız ivmeyi uzun vadeli sonuç getirecek çalışmalarımızla destekliyoruz. Kadın sporcuları Türk futboluna kazandırarak küreseldeki kulüplerin dikkatini çekmek ve bu pazarda etkili bir figür olmayı amaçlıyoruz.”



ÜÇ YILDA KADINLAR 1. LİGİ’NE YÜKSELDİLER



Kadın futbol takımlarının spor dünyasında birçok başarıya imza attığını söyleyen Kireçburnu Spor Kulübü Genel Sekreteri Ozan Yolcu, “Takımımız henüz ilk sezonunda Yıldız Kızlar kategorisinde il grup birincisi ve Türkiye dördüncüsü oldu. Aynı sezon, 3. Lig’den Kadınlar 2. Ligi’ne yükseldi. 2015-16 sezonunda Kadın Futbol Şampiyonası’nı kazanarak kupanın sahibi olan takımımız, iki yıl üst üste Sarıyer ilçesinde “Yılın Takımı” seçildi. Üç yıl içinde Kadınlar 1. Ligi’ne yükselerek bütün dikkatleri üzerine çeken Kireçburnu Kadın Futbol Takımı, inanç ve azimle çalışıldığında neler başarılabileceğinin de örneği oldu” dedi.



TAKIM TARAFTARLARI HEM SAHADA HEM DE SOSYAL MEDYADA DESTEK VERİYOR



Sporcularının her bir başarısına Sarıyer’in Kireçburnu semtinde yer alan Mazlum Kalender Tesisi’nde hazırlandıklarını aktaran Ozan Yolcu, kadın futbolcularının arkasındaki taraftar kitlesinin de birçok koldan destek verdiğini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Futbolcularımız gösterdikleri çabayla semtimizin kulübünü hem yerelde hem de globalde temsil ederken, futbol tutkunu taraftalarımız da her bir koldan takımımıza destek veriyor. Müsabakalarımızın tümünde ortalama bine yakın misafirimiz maçları izlemek için Sarıyer Çayırbaşı Stadı’na gelirken, bunun yanı sıra takıma dair gelişmeleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip ediyor.”



GELECEK AYLARDA CANLI MAÇ YAYINLARINDA YER ALACAKLAR



Sosyal medyalarında toplamda yirmi bini aşkın takipçileri olduğunun altını çizen Kireçburnu Spor Kulübü Genel Sekreteri Ozan Yolcu, “Taraflarımız bizi dijitalde de yalnız bırakmayarak kendimizi dünya çapında tanıtmamıza yardımcı oluyor ve sosyal medya hesaplarımızdaki takipçilerimiz her ay %25 artıyor. Bunun yanı sıra kadın futboluna dair çalışmalarımızı ve gelişmelerimizi de basın bültenleri, röportajlar ve basın toplantılarımızdan takip ediyorlar. Her birinin desteği ve başarılarımızın rüzgarıyla 2022/23 sezonunda Kadınlar Süper Lig’in yasal bahis sitelerinde yer alacağımızı, TRT Spor kanalındaki canlı maç yayınlarına çıkacağımızı öngörüyoruz. Bu yönde ilerlemek için sponsor işbirliklerimize de devam ediyoruz” şeklinde konuştu.



KADIN FUTBOLUNA KATKI İÇİN YATIRIMLARI DEĞERLENDİRİYORLAR



Hem kısa hem de uzun vadedeki hedeflerini gerçekleştirmek için gelen tüm yatırımları değerlendirdiklerinin altını çizen Ozan Yolcu, gelecek planları hakkında şu bilgileri paylaşarak sözlerine son verdi:

“Kısa vadede hedeflerimizin ilk sıralarında rekabetçi bir kadro kurmak, kulüp içerisinde sosyal bir yapı yaratmak yer alıyor. Uzun vadede ise 5 yıl içinde Avrupa şampiyonalarında yer almak ve alt yaş gruplarında potansiyeli olan kadın sporcuları Türk futboluna kazandırarak bu pazarda dünya çapında etkili bir figür olmak bulunuyor.”