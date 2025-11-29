Futbolcu baba ve oğlu aynı takımda! "Gol attığmızda birbirimize koşmamız tarif edilemez"

Hatay 1. Amatör Ligi B Grubu ekiplerinden Mesa Spor Kulübünde oynayan Hayrettin Aykut, kendisi gibi futbola meraklı oğlu Enes Aykut'u 3 yıl önce antrenmanlara götürmeye başladı.

Altyapıda yetiştikten sonra lige adım atan Enes, babasının ter döktüğü takıma katılma şansı buldu.

Forvet oyuncusu baba ile sağ ve sol açıkta oynayan oğlu, takımlarının üst liglere çıkması için antrenman ve maçlarda birlikte ter döküyor.

Hayrettin Aykut, gazetecilere, oğlunun küçük yaştan itibaren futbola ilgi duyduğunu söyledi.

Çocuğuyla sahaya çıkmaktan keyif aldığını anlatan Aykut, "Gurur duyuyorum. Oğlum bu gidişle babasını geçecek. Önemli olan zaten spor yapmak, çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak." diye konuştu.