Futbolcu Metehan Baltacı hakkında şike iddianamesi

İDDİALARI REDDETMİŞTİ



Baltacı, hiçbir yasa dışı bahis sitesine üyeliği olmadığını söylemişti. Yasal bir sitede 2021 yılında üyelik oluşturduğunu hatırladığını anlatan Baltacı, ifadesinde şunları anlatmıştı:

"Ben hiçbir suretle herhangi bir yasadışı bahis sitesinde herhangi bir işlem yapmadım. Bununla beraber benim adıma da herhangi birinin bu tarz sitelerde işlem yapmamıştır. Tarafıma sorulan yasadışı bahis sitesi ile benim herhangi bir alakam yoktur.

“2021'DE ÜYELİK AÇMIŞTIM”

Mesajlaşma grubunda başka bir arkadaşımın atmış olduğu görüntüdür. Söz konusu görüntü 2021 yılına aittir. Ben yasal sitede hatırladığım kadarıyla 2021 yılında üyelik açmıştım. Tam kaç kere kupon yaptığımı bilmiyorum ama hiçbir suretle formasını giymiş olduğum herhangi bir takım adına kupon yapmadım.



Yine oynamış olduğum maç bahislerindeki futbolcular ile herhangi bir irtibatım olmamıştır. Benim şike yapmam söz konusu değildir. Mesaj içeriklerinde de gözüktüğü üzere birçok kuponda arkadaşlarımdan takım sormaktaydım, şike yapacak olsam böyle yazışmaların olması mümkün olmazdı.



Söz konusu kuponları yapmamdan dolayı TFF tarafından idari ceza verildi. Ancak bu cezanın içeriği kupon yapmamdan kaynaklı olup şike iddiası ile ilgili herhangi bir husus da yoktur."