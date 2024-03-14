Futbolcu Quincy Promes'a uyuşturucu kaçakçılığı tutuklaması

Spartak Moskova ile Dubai'ye kampa giden Quincy Promes, Hollanda Savcılık Servisi'nin (OM) Interpol aracılığıyla yayınladığı kırmızı bültenin ardından tutuklandı.

Promes, geçtiğimiz ay Amsterdam mahkemesi tarafından 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hollandalı futbolcu için uyuşturucu kaçakçılığı mahkumiyeti nedeniyle kırmızı bültenin çıkarıldığı ve Promes'un Hollanda'ya iadesi için harekete geçildiği kaydedildi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

OM'nin açıklamasına göre, 32 yaşındaki futbolcu "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Hollanda makamları arasındaki yapıcı işbirliğinin ardından gözaltına alındı. Tutuklama Hollanda tarafından çıkarılan Kırmızı Bültene dayanılarak yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Bir ay önce Hollanda'daki savcılar onu aynı zamanda tek bir gemiyle Antwerp Limanı'na gelen iki sevkiyata yayılmış 1.362 kilogram kokain ithal etmekten de yargılayacaklarını açıklamışlardı. Şubat ayında bu davada suçlu bulunmuş ve 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Promes, Rus futbol takımıyla antrenman yapmak üzere Ocak ayında Dubai'ye geldi.

Gelmesinden birkaç hafta sonra Amsterdam Bölge Mahkemesi uyuşturucu kaçakçılığı davasında kararını verdi. Bunun üzerine Hollanda Interpol'e haber verdi ve Interpol de kırmızı bülten çıkardı.

BAE polisi Promes'in Dubai havaalanında sınır kontrol polisi tarafından Interpol ihbarı nedeniyle gözaltına alındığını söyledi.

KUZENİNİ BIÇAKLAMIŞTI



Ayrıca Promes, kuzenini bıçakladığı iddialarının ardından Aralık 2020'de tutuklanmıştı. Müfettişler, dinlenen telefon görüşmeleri sırasında bunu itiraf ettiğini iddia etti.

Hollandalı oyuncunun geçtiğimiz Haziran ayında suçlu bulunarak 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ancak davaya itiraz ettiği belirtildi.

Promes, bu sezon Moskova formasıyla 21 resmi maç çıktı. Bu mücadelelerde 8 gol atıp 8 asistlik performans sergiledi.