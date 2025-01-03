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Futbolcu Ramin Rezaeian'a kadın taraftara sarılma cezası

Milli futbolcu Ramin Rezaeian, bir maçta kadın taraftara sarıldığı için para ceza aldı.

Futbolcu Ramin Rezaeian'a kadın taraftara sarılma cezası

Takımı İstiklal'in maçında stadın önüne gelen bir hayranına sarılan Ramin Rezaeian bu hareketi nedeniyle Federasyonu Etik Komitesi'ne sevk edildi.

İncelemenin ardından sportmenliğe aykırı hareket yapmakla suçlanan milli futbolcu, 640 dolar para cezası aldı.

İran'da stadyumlara girebilmek için uzun süre mücadele eden kadınlar, 6 yıl önce 2019'da bu hakkı kazanmıştı.

Hakemlerin VAR konuşmaları canlı yayınlanabilir

Hakemlerin VAR konuşmaları canlı yayınlanabilir

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