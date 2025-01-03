Futbolcu Ramin Rezaeian'a kadın taraftara sarılma cezası

Takımı İstiklal'in maçında stadın önüne gelen bir hayranına sarılan Ramin Rezaeian bu hareketi nedeniyle İran Futbol Federasyonu Etik Komitesi'ne sevk edildi.



İncelemenin ardından sportmenliğe aykırı hareket yapmakla suçlanan milli futbolcu, 640 dolar para cezası aldı.



İran'da stadyumlara girebilmek için uzun süre mücadele eden kadınlar, 6 yıl önce 2019'da bu hakkı kazanmıştı.