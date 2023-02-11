Futbolcular Buse Coşkun ve Elif Berra Uzun hayatını kaybetti

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Türkiye Futbol Federasyonu, depremde hayatını kaybeden TFF Kadınlar 3. Lig kulüplerinden Beykentspor futbolcusu Buse Coşkun ve TFF Kadınlar 3. Lig kulüplerinden 5 Ocak Demirspor futbolcusu Elif Berra Uzun için başsağlığı mesajı yayınladı.



TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Kadınlar 3. Lig kulüplerinden Beykentspor futbolcusu Buse Coşkun'un ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Buse Coşkun'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Beykentspor camiasına başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun, bu acılar bir daha yaşanmamak üzere son bulsun." denildi.



TFF, TFF Kadınlar 3. Lig kulüplerinden 5 Ocak Demirspor futbolcusu Elif Berra Uzun için de başsağlığı mesajı paylaştı.



TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Kadınlar 3. Lig kulüplerinden 5 Ocak Demirspor futbolcusu Elif Berra Uzun'un ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Elif Berra Uzun'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve 5 Ocak Demirspor camiasına başsağlığı dileriz.

Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun, bu acılar bir daha yaşanmamak üzere son bulsun." ifadeleri kullanıldı.