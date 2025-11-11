Futbolculara bahis soruşturması: Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal adliyede

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakemlere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında, 1024 futbolcunun da hakemler gibi bahis hesabı bulunduğunu ve bu oyuncuların çeşitli platformlarda bahis oynadığını belirledi.



TFF’nin tespitine göre, Trendyol Süper Lig’de mücadele eden 27 futbolcunun da bahis hesabı olduğu ortaya çıktı.



Açıklanan isimler arasında Beşiktaş kaptanı Necip Uysal da yer aldı.



Hakkındaki iddiaları reddeden Uysal, şikayetçi olmak üzere sabah saatlarinde İstanbul Adalet Sarayı’na gitti.