Futbolculara bahis soruşturması: Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal adliyede
11.11.2025 09:16
Son Güncelleme: 11.11.2025 10:03
DHA
TFF'nin bahis soruşturmasına yönelik hakkındaki iddiaları reddeden Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, suç duyurusunda bulunmak için adliyeye gitti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakemlere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında, 1024 futbolcunun da hakemler gibi bahis hesabı bulunduğunu ve bu oyuncuların çeşitli platformlarda bahis oynadığını belirledi.
TFF’nin tespitine göre, Trendyol Süper Lig’de mücadele eden 27 futbolcunun da bahis hesabı olduğu ortaya çıktı.
Açıklanan isimler arasında Beşiktaş kaptanı Necip Uysal da yer aldı.
Hakkındaki iddiaları reddeden Uysal, şikayetçi olmak üzere sabah saatlarinde İstanbul Adalet Sarayı’na gitti.
Uysal'a avukatı da eşlik etti.
NECİP UYSAL NE DEMİŞTİ?
Uysal'ın sosyal medyadan iddialara ilişkin yaptığı açıklaması şöyleydi:
"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi.
Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim.
Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."