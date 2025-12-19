Futbolcuları bahisten ceza almıştı. PFDK, Yeni Malatyaspor'u küme düşürdü

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 13 Aralık 2025'te oynanması gereken Granny's Waffles Kırklarelispor maçına çıkmayan Malatya temsilcisi 3-0 mağlup sayıldı.

Disiplin Kurulu, bu eylemi aynı sezon içerisinde ikinci kez gerçekleştirdiği için Yeni Malatyaspor'u Nesine 3. Lig'e düşürdü.

Kurul, bu müsabaka tarihinden itibaren Yeni Malatyaspor ile maçı olan diğer takımların karşılaşmaları oynamaksızın hükmen galip sayılmasına hükmetti.

FUTBOLCULARI BAHİSTEN CEZA ALDIĞI İİN MAÇLARA ÇIKAMADILAR

Yeni Malatyaspor, TFF’nin başlattığı bahis soruşturması kapsamında 7 oyuncusunun hak mahrumiyeti cezası alması ve sakat oyuncularının fazlalığı nedeniyle son maçlara çıkamamıştı.

Yeni Malatyaspor Kulüp 2. Başkanı Abdullah Aksoğan, "Oyuncu sayımız çıkmıyor. Dolayısıyla kadro yetersizliğimiz var. Talimat gereği zaten düşüyoruz." demişti.